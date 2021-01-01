هيفاء وهبي: بتمنى ‎السنة الجديدة تجبلنا البحبوحة

هنأت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بالعام الميلادي الجديد 202‪1

وغردت هيفاء وهبي عبر حسابها بتويتر قائلة "‏بتمنى ‎#السنة_الجديدة_2021 تجبلنا الأمل والأمان والصحة والبحبوحة يا رب تتحقق أمانيكم وكل سنة وانتو بخير".

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي كشفت حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي، الذى ادعى أنها تسيء فيه إلى المخرج طارق العريان، لتدعم صديقتها الفنانة أصالة.

وكتبت هيفاء: "بحب أقول للي ركب أو ركبت البوست البشع ده إنك إنسان أو إنسانة بتشبه الوصف اللي مكتوب، وبحب أقول للي صدقوا إنه هيدا بوست فعلا من عندي كان ممكن تتأكدوا بكل بساطة أنه تركيب بمجرد الدخول لصفحتي".