مع أشقائه .. خالد أنور يهنئ متابعيه بالعام الجديد

نشر الممثل الشاب خالد أنور صورة له عبر حسابه على إنستجرام تجمعه بالعائلة.

وهنأ الممثل خالد انور جمهوره " happy new year ".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه ، وجاءت بين "دخلنا سنة جديدة وان شاء الله تبقي حلوه عليك " و "هابي نيو يير عليك وعلى اختك واخوك ".

يذكر أن خالد انور شارك في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع يسرا وجومانا مراد وحلا شيحة وخالد سرحان وعبير صبري والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.