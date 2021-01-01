نشر الممثل الشاب خالد أنور صورة له عبر حسابه على إنستجرام تجمعه بالعائلة.
وهنأ الممثل خالد انور جمهوره " happy new year ".
وانهالت عليه التعليقات من متابعيه ، وجاءت بين "دخلنا سنة جديدة وان شاء الله تبقي حلوه عليك " و "هابي نيو يير عليك وعلى اختك واخوك ".
يذكر أن خالد انور شارك في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع يسرا وجومانا مراد وحلا شيحة وخالد سرحان وعبير صبري والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.
المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مع أشقائه .. خالد أنور يهنئ متابعيه بالعام الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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