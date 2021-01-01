أروى جودة عن وفاة حاتم علي: مش قادرة أستوعب فراقك

نشرت الممثلة اروى جوده فيديو يجمعها بالمخرج السوري الراحل حاتم علي عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت اروى جودة: "لسا مش قادرة استوعب فراقك يا استاذنا.. كل ما بشوف أي صورة وأقرأ خبر عن وفاتك بيتجدد الحزن.. ربنا يصبر عائلتك ويصبرنا جميعا على فراقك.. رحيلك خسارة كبيرة أوي لسوريا والوطن العربي والفن كله ولكل اللي عرفك عن قرب انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له ذنوبه واحعل مثواه الجنه نسألكم الدعاء والفاتحة ستبقي دائما في قلوبنا #استاذ #حاتم_علي " .

وكان المنتج الفني محمد سري اعلن منذ ايام قليلة وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون.

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.

حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.