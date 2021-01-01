احتفالاً بالعام الميلادي الجديد.. محمد محمود عبدالعزيز يتذكر والده بهذه الكلمات

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان محمد محمود عبدالعزيز على والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز ، الذي رحل عن عالمنا يوم 12 نوفمبر 2016، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ70 عامًا.

ونشر محمد صورة تجمعه بوالداه الراحل ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وكتب : زي عادتنا يا حاج اول صورة في السنة الجديدة ربنا ما يقطعلنا عادة .. كل سنة وحضرتك طيب وفي أمان وفي مكان أحسن من اللي احنا فيه بكتير يا ابويا وصاحبي وأخويا وسندي وضهري وأماني.. كل سنة وحضراتكم جميعاً طيبين وبخير وإن شاء الله تبقى سنة مليانة بخير لينا كلنا.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز الدرامية مشاركته في مسلسل "قيد عائلى" وهو من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة"،وبطولة عزت العلايلي، صلاح عبدالله،بوسي،ميرڤت أمين منة فضالي ، ريم البارودي ، ميريهان حسين، محمد نجاتي، نضال الشافعي، سيمون.