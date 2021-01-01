بهذه الكلمات.. بشرى تهنئ جمهورها بالعام الميلادي الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة بشرى على تهنئة جمهورها ومحبيها بالعام الميلادي الجديدة لعام 2021.

ونشرت بشرى صورة لها من وسط البحر ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ،وكتبت : أول صورة في السنة الجديدة ربنا يجعلها سنة في جمال الطبيعة بتاعة ربنا ويكرم أصحاب القلوب البيضا ويديكم راحة باللون الأزرق .. قيادة سفينة الحياة مش سهلة عشان بحر الحياة قلاب بس بالإيمان والإرادة والحكمة وصفاء النية وتمني الخير للغير ربنا يسهلها من عنده.. كل سنة وأنتم طيبين وعام2020 أحن من 2021 على البشر الطيبين.

جدير بالذكر أن مسلسل "القمر أخر الدنيا" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته كل من بشرى، أحمد كرارة، أميرة نايف، سميرة عبد العزيز، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة.