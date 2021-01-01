ميرهان حسين تستقبل العام الجديد بإطلالة جذابة.. شاهد

استقبلت الفنانة ميرهان حسين العام الجديد، من خلال إطلالة مميزة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

وظهرت ميرهان حسين مرتدية فستان لامع جذاب تميز بحمالات رقيقة أبرزت رشاقتها، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة.

وكتبت قائلة "مرحبًا 2021 سنة جديدة سعيدة يا أصدقائي"

وأحدث أعمال ميرهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

مريهان حسين ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).

وتضامنت مريهان حسين مع تامر حسني وبسمة بعد اخبار انفصالهما ونشرت صورة لهم وعلقت ميرهان على الصورة قائلة: " ربنا يخليكوا لبعض ولولادكوا ويبعد عنكوا كل حاجة وحشة .. بحبكو سوا ويارب دايما سوا".