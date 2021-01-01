غدًا.. عرض أولى حلقات برنامج جوه البيت لـ شاهندة أنور وصفاء غنيم

تبدأ قناة النهار فى عرض أولى حلقات البرنامج الاجتماعي الجديد "جوه البيت" من تقديم الإعلامية شاهندة أنور والإعلامية صفاء غنيم، غدًا السبت في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وتتضمن الحلقة الأولى احتفالات بالعام الجديد ٢٠٢١.
وأكدت "شاهندة" على سعادتها بالانضمام لقناة النهار فى وقت تتوسع فيه الشبكة، وتعمل على تقديم توليفة كبيرة من البرامج التى تلبى كل طموحات المشاهد المصرى والعربي.
برنامج " جوه البيت " الثانية عشر ظهر غدًا السبت، وتتضمن أول حلقة احتفالات بالعام الجديد ٢٠٢١ ، بحضور دكتور رئيف رأفت عالم الفلك والنمرولوچي والطاقه الحيوية، بالإضافة إلى الصوت المتميز المطربة رباب ناجي وفرقتها، وتشاركهما التقديم من حيث لغة الأشارة أيمان عبد الحميد.
ويتضمن برنامج "جوه البيت" فقرة ثابتة للحديث عن موضوعات تهم الأسرة والسيدات وسيتم فتح تواصل مباشر مع المشاهدين تليفونيًا أو من خلال صفحات التواصل الأجتماعي.
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