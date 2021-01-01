أخبار الفن| تصريحات جريئة من عمر كمال في برنامج على مسئوليتي .. روبي تشعل السوشيال ميديا

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تلاوة القرآن الكريم، وبعضهم حرص على حفظه والبعض الأخر على قرأته وتسجيله بصوته، نستعرض لكم أبرز هؤلاء الفنانين من خلال التقرير التالي:

أكد الملحن والمطرب إسلام زكي، إنه يستعد لطرح عدة أعمال غنائية الفترة القليلة المقبلة. قال إسلام زكي، في تصريح لـ "دوت الخليج": "أجلت البومي نظرًا لظروف الألبومات الكتير اللي بتنزل الفترة دي، وممكن إن شاء الله عى مدار شهر واحد الحالي أبدأ أنزل أغاني".

تصدر عمر كمال، مؤشرات البحث جوجل، بعد تصريحاته مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «دوت الخليج».

تصدرت الفنانة روبي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها مع إسعاد بونس، في برنامج "صاحبة السعادة" ليلة رأس السنة.

طرح الفنان فيديو كليب "خليك فولاذي" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب". تقول كلمات الأغنية: "ليها طريقة فى البواخة الدنيا دي .. لما تصعب حاجة بتقفلها .. ولما تقلب وشها عليك فى يوم .. وتتعوجلك مستحيل تعدلها .. وبتبقى حاسس فجأة انك لوحدك .. وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك".

أعلن محمد رمضان، عن طرح أغنيته الجديدة اليوم، والتي تحمل اسم "أول صاروخ". نشر محمد رمضان، من خلال حسابه الرسمي على "الإنستجرام"، برومو الأغنية وعلق عليها قائلًا: "أغنية #أول_صاروخ بعد ساعات قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب #ثقة_في_الله_نجاح".

استقبلت الفنانة ميرهان حسين العام الجديد، من خلال إطلالة مميزة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

هنأت الفنانة شيرين عبد الوهاب متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بالعام الميلادي الجديد 202‪1

شارك الفنان راغب علامة جمهوره بفيديو له من حفله امس التي أقيمت بدولة الإمارات احتفالا برأس السنة الميلادية.