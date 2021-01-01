الوداع الأخير للمخرج حاتم علي في سوريا .. فيديو

انهار أهل المخرج السوري الراحل حاتم علي، أثناء الموكب الذي إنطلق من مطار دمشق الدولي حاملًا جثمانه، إلى مثواه الأخير.

يذكر أن المخرج الكبير حاتم علي وافته المنية منذ أيام إثر أزمة قلبية مفاجئة في فندق «ماريوت القاهرة»، ونقل جثمانه بصحبة جمال سليمان وأصالة وسامر المصري إلى مشرحة زينهم من أجل حفظه، وغادر الجثمان القاهرة مساء أمس من مطار القاهرة وكان في وداعه الأخير سامر المصري وجمال سليمان والقنصل السوري بمصر.