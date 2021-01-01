مصطفى الأغا يطالب سوريا بتكربم المخرج حاتم علي تخليدا لإنجازاته

طالب مقدم البرامج الفلسطيني مصطفي الآغا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتكريم المخرج السورى للراحل، حاتم علي.

وغرد مصطفى الأغا عبر حسابه بتويتر قائلا: "في #دمشق التي احبها وأحبته يرقد الآن #حاتم_علي واتمنى أن تقوم الدولة السورية بتكرميه كما يجب ان يكون التكريم للمبدعين أولا ولكن رفعوا اسم بلادهم ثانيا .....للمواطن حاتم علي ".

وكان المنتج الفني محمد سري اعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون.

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.

حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.