ألغاز رائعة منوعة مع حلها

ألغاز
ألغاز مُسليّة
20 بنت مساجين إذا طلعت وحدة منهم تقضي حياتها لا منفعة دنيا ولا منفعة دين، وكم واحد في حبهن مغوياته، فمن هن؟
الإجابة: الأصابع
سأل رجل امرأة ما اسمك؟ فأجابت اسمي أشد من الموت، وسألته ما اسمك؟ فقال اسمي موجود في وجه المرأة، فماذا يكون اسم الاثنين؟
الإجابة: المرأة فاتن والرجل جمال
شيء دائماً تفعله كثيراً وكلما فعلته تركته خلفك، فما هو؟
الإجابة: الذكريات
بنت حافت الأرض حوف لأنها تعرف جميع الاتجاهات، مسكنها في الوسط وتنام إذا نام صاحبها، فمن هي؟
الإجابة: البوصلة
دائمًا تراعيها وتمدحها، تعطيك وأنت المستفيد لو تربح اللي تربحه، وإن ما أعطاك اللي تريد تقضي عليها وتذبحها، فما هي؟
الإجابة: الشاة
شيء يسير في البحر، يمشي في البر، عنده جناحين ولكن لا يطير، فما هو؟
الإجابة: البطريق
ما هو الشيء الذي يُقشر من الداخل ويؤكل من الخارج؟
الإجابة: الفلفل
شيء معروف عالميًا، مهم ومحترم، وفي نفس الوقت يُهان، فما هو؟
الإجابة: الأخلاق
عائلة مؤلفة من 6 بنات وأخ لكل منهن، فكم عدد أفراد العائلة؟
الإجابة: سبع افراد.
ماهو الشىء الموجود وسط مكة؟
الإجابة: حرف الكاف.
ما هو البيت الذى ليس فيه أبواب ولا منافذ؟
الإجابة: بيت الشعر.
واحدة حلوة ومغرورة وتلبس مية تنورة، من هي؟
الإجابة: الخس.
ابن امك وابن أبيك وليس بأختك ولا بأخيك، فمن يكون؟
الإجابة: أنت.
أخت خالك وليست خالتك، من تكون؟
الإجابة: أمك.
ما الشىء الذى تحمله ويحملك؟
الإجابة: القارب.
ماهو الشىء الذى ليس له بداية ولا نهاية؟
الإجابة: الدائرة.
يتحرك حولك دائمًا لكنك لاتراه فما هو؟
الإجابة: الهواء.
ألغاز صعبة للأذكياء
شيء موجود في السماء إذا أضفت إليه حرفا أصبح في الأرض؟
الإجابة: نجم,منجم.
ما هو الشيء الذي يوصلك من بيتك إلى عملك دون أن يتحرك؟
الإجابة: الطريق.
تاجر من التجار إذا اقتلعنا عينه طار. فمن هو؟
الإجابة: عطار.
ما هو الشيء الذي ترميه كلما احتجت إليه؟
الإجابة: شبكة الصيد.
يسير بلا رجلين و لا يدخل إلا بالأذنين ما هو؟
الإجابة: الصوت.
ثلاثة عبروا الجسر ,الأول رأى الجسر و مشى عليه , و الثاني رأى الجسر و لم يمشي عليه, و الثالث لم يرى الجسر و لم يمشي عليه .. كيف حصل ذلك؟
الإجابة: امرأة حامل مع ابنها الصغير الذي تحمله على كتفه.
من هو الانسان الذي قتل ربع سكان العالم؟
الإجابة: قابيل قتل أخاه هابيل و كان عدد سكان الأرض أربعة معهم أدم و حواء.
ما هو الشي الذي يكتب و لا يقر؟
الإجابة: القلم.
فوازير جميلة من هو الحيوان الذي يحك إذنه بأنفه؟
الإجابة: الفيل.
ما هو الشي الذي كلما كثر لدينا غلا و كلما قل رخص؟
الإجابة: العقل.
ما هي التي تأكل و لا تشبع؟
الإجابة: النار.
ما هو الشي الذي كلما أخذت منه يكبر ؟
الإجابة: الحفرة.
ما هو الشي الذي يوجد في وسط باريس؟
الإجابة: حرف الراء.
ما هو البيت الذي ليس فيه أبواب و لا نوافذ؟
الإجابة: بيت الشعر.
ما هو الشي الذي له أربع أرجل و لا يستطيع المشي؟
الإجابة: الكرسي.
ما هو الشي الذي يستحيل كسره؟
الإجابة: المبتد.
أين يقع البحر الذي لا يوجد به ماء؟
الإجابة: في الخريطة.
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