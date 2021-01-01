أمينة خليل لـ"دوت الخليج الفني": دوري فى "حظر تجول" نقطة تحول فى مشواري الفني.. وسأخوض السباق الرمضاني المقبل"حوار"

القاهرة - محمد ابراهيم - *قضية فيلم "حظر تجول" ماحمستني لخوض هذه التجربة.

*شعرت بالفخر عندما شارك الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائي.

*اعتبر شخصية "ليلي" فى "حظر تجول" نقطة تحول فى مشواري الفني.

*كل مشاهد "حظر تجول" كانت صعبة وتحتاج إلى تركيز.

* سأخوض السباق الرمضاني القادم بعمل من بطولتي.

بكاريزما وحضور خاص استطاعت أن تفرض نفسها على الساحة الفنية، تتميز بأدوارها المميزة التى دائما ماتترك وراءها بصمة لها فى عالم التمثيل، قدمت العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو التليفزيون، تشارك حالياً بفيلم "حظر تجول"، الذى لقي إشادة كبيرة فور عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42، ولقت شخصيتها التى تقدمها فى العمل على إعجاب الكثير من الجمهور والنقاد.

فى البداية.. حدثينا عن أسباب قبولك للدور فى فيلم "حظر تجول" ؟

الفيلم يتناول قضية شائكة مسكوتًا عنها هى "زنا المحارم"، وهذا ما أبحث عنه من فترة لأن دائما أحب القصة الجيدة، والدور جديد ومختلف، وأنا دائما حريصة على تجنب تكرار الأدوار التى قدمتها من قبل، بالإضافة إلى أن علاقة الأم بابنتها خلال أحداث الفيلم من أكثر الأمور التى جذبتنى للعمل، فواحدة من الرسائل المهمة فى العمل.

الفيلم يناقش قضية حساسة.. ألم تقلقي من ردود أفعال الجمهور؟

دور الفن هو تسليط الضوء على القضايا الشائكة المسكوت عنها، حتى يأخذ المجرم عقابه، والفيلم يناقش هذه القضية وعدة قضايا أخري مهمة مثل علاقة الأم وابنتها.



كيف وجدت ردود أفعال الجمهور بعد عرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائي؟

ردود أفعال الجمهور على الفيلم بعد العرض إيجابية جدا، وسعدت بها وسعدت أيضا بردود أفعال النقاد والصحفيين، ورأيت تأثر الناس بقضية الفيلم.

تعليقك على مشاركة الفيلم ضمن المنافسة فى مهرجان القاهرة السينمائي؟

شعرت بالفخر لمشاركته فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وحصول النجمة إلهام شاهين على جائزة "أحسن ممثلة" عن دورها فيه، لأننا فى هذا الفيلم استغرقنا مجهودًا كبيرًا لإخراجه بالصورة التى شاهدها الجمهور.

كيف رأيت شخصية "ليلي" التى تقديمها فى العمل.. وكيف استعدت لهذه الشخصية؟

أعتبر شخصية "ليلي" من أهم الأدوار التى قدمتها فى السينما، ونقطة تحول فى مشوارى الفنى، فهو دور مميز وجرىء.

حاولت التأقلم مع الشخصية منذ قراءتى الأولى للسيناريو، وذلك برسم ملامح الشخصية، فى ظل مرورها بأزمات نفسية واجتماعية بسبب سجن والدتها فى قضية غير أخلاقية، وتطلب الأمر منى بذل مجهود كبير.

ما أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير ؟

كل مشاهد الفيلم كانت صعبة جدًا واحتاجت إلى مجهود كبير وتركيز عالى، لأن الشخصية التى أجسدها تعتمد على الانفعالات، بسبب تضارب المشاعر والذكريات، الأمر الذى كان يتطلب من الشخصية أن تضحك وتبكي في نفس اللحظة.

ما هى تفاصيل شخصية "ليلي" في العمل؟

فتاة لا تعرف السبب الحقيقى وراء قتل والدتها، والدها وسجنها ٢٠ سنة، لكن لديها بعض الشكوك تجاه هذا الأمر، ما يضعها فى صراع بين عقلها الرافض للأم، وقلبها الذى يميل إليها، وهو الغموض الذى يزول جزء كبير منه خلال اليوم الذى تقضيه مع والدتها بعد خروجها من السجن، حيث يعود لها الكثير من الذكريات التى تكشف لها الحقيقة فى النهاية.

كيف كان تعاونك مع النجمة إلهام شاهين؟

استفدت منها كثيرا فهي ممثلة جبارة على المستوى الشخصي والفني وكنت أحلم بالعمل معها، والحمد لله تحقق ذلك، وقدمت معها مشاهد كثيرة فى الفيلم، وهذا إضافة إلى مشواري الفني.

فى نهاية حديثنا.. ما الخطط الفنية التى تستعد لها خلال الفترة المقبلة؟

انتظر عرض فيلم "وقفة رجالة" من بطولة الفنان ماجد الكدوانى، وأجسد من خلاله دورًا صغيرًا وهى موظفة تعمل فى شركة يملكها بطل العمل وتتعرض للكثير من المواقف الكوميدية.

كما استعد لخوض السباق الرمضاني بمسلسل جديد من بطولتى مع المخرج كريم الشناوى.