شاهد.. تعليق كندة علوش على مشهد احتشاد السوريين لتشييع جثمان حاتم علي

علقت الفنانة السورية كندة علوش، على مشهد احتشاد الفنانين السوريين لتشييع جثمان المخرج الراحل حاتم علي، عقب صلاة الجنازة، وتوديعه لمثواه الأخير اليوم في دمشق.

ونشرت كندة، عبر حسابها على انستجرام مقطع فيديو من تشييع الجثمان وعلقت قائلة : "‏هكذا استقبل أهالي دمشق حبيبهم الراحل #حاتم_علي بعد عشر سنين من الغياب

وداعًا لمن شكل بإبداعه ذاكرتنا وسيبقى خالدًا فيها ????????????????????????"

يذكر ان المخرج الكبير حاتم علي وافته المنية منذ أيام اثر أزمة قلبية مفاجئة في فندق «ماريوت القاهرة»، ونقل جثمانه بصحبة جمال سليمان وأصالة وسامر المصري إلى مشرحة زينهم من أجل حفظه، وغادر الجثمان القاهرة مساء أمس من مطار القاهرة وكان في وداعه الأخير سامر المصري وجمال سليمان والقنصل السوري بمصر.