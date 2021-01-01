دينا الشربيني وسلمى أبو ضيف تحتفلان بعيد رأس السنة من دبي

احتفلت الفنانة الشابة سلمى ابوضيف بأعياد رأس السنة فى دبى، حيث نشرت صورة تجمعها بالنجمة دينا الشربيني على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" احتفالًا بالعام الجديد.

وعلقت سلمي ابو ضيف علي الصورة قائلة "مرحبًا 2021❤️" نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، مسلسل "حدوتة مرة" الذي عرض العام الماضي، وهو من بطولة غادة عبدالرازق، مجدي كامل، أحمد صفوت، محمد شاهين، أحمد صيام، عبير منير، ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.

انتهت أسرة مسلسل "قصر النيل" بطولة دينا الشربينى من إتمام التعاقد مع الأبطال الرئيسيين للعمل المقرر عرضه فى دراما شهر رمضان القادم.

انضم الفنانون ريهام عبدالغفور، عمر السعيد، وأحمد مجدى وسامى مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسي، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبرى فواز، محمود البزاوى بالاضافة إلى عدد من الوجوه الجديدة والشباب.