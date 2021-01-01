مطرب الراب مروان السداوى يستعد لطرح "خالصه" برعاية مصطفى قمر

يستعد مطرب الراب مروان السداوى لطرح أحدث أغانيه، والتى تحمل اسم "خالصه"، وذلك بالتعاون مع شركة ماب للنجم مصطفى قمر، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، وذلك بعد نجاح أغنية بطل من ورق والتى حازت على أعجاب الكثيرين.

كشف مروان السداوى، أنه يحضر مفاجأة من خلال أغنيه"خالصة"، والتى تجمعه بنجم مشهور على طريقة الديو.

أغنية "خالصه"من كلمات وألحان مروان سداوي، توزيع أسامة طارق، إنتاج شركة "ماب" مصطفى قمر.

يذكر أن مروان السداوي قام مؤخرا بغناء دويتو مع الفنان مصطفي قمر بعنوان "حلم و لا علم" تتر المسلسل الإذاعي "أنا ناس" و هي من كلمات سمر حسن آدم، و ألحان مصطفي قمر، توزيع موسيقي و ميكساج و ماستر وسام عبد المنعم ، إنتاج شركة "ماب" ، مدير إنتاج حمادة قمر، منتج تنفيذي علي رشاد.