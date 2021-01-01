يلا بينا.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه بعد إلغاء وقفه

وقرر مجلس نقابة الصحفيين إلغاء قراره السابق بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابة المهن التمثيلية، بسبب لقائه بشخصيات تنتمى إلى الدولة العبرية.
وأعلنت نقابة الصحفيين أن إلغاء قرارها السابق يأتي بعد صدور قرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية، صاحبة الاختصاص والولاية الدستورية والقانونية في الحكم على الواقعة ومساءلة أعضائها، بحفظ التحقيق مع الفنان المتهم بالتطبيع والاكتفاء بفترة الإيقاف.
وأثار الفنان محمد رمضان جدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية بعد ظهوره مع عدد من الإسرائيليين فى إحدى الحفلات الخاصة بدبى واتهامه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقام الممثل محمد رمضان بتغيير صور الغلاف الخاصة به عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصورة علم دولة فلسطين الشقيقة.
وجاء تغيير العلم لتهدئة الرأي العام بعد الهجوم الشديد عليه بعد التصوير مع ممثل إسرائيلي ، ولم يسلم محمد رمضان من الانتقاد والهجوم عليه بعد تغيير صورة الغلاف لعلم فلسطين.
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