يلا بينا.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه بعد إلغاء وقفه

وقرر مجلس نقابة الصحفيين إلغاء قراره السابق بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابة المهن التمثيلية، بسبب لقائه بشخصيات تنتمى إلى الدولة العبرية. وأعلنت نقابة الصحفيين أن إلغاء قرارها السابق يأتي بعد صدور قرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية، صاحبة الاختصاص والولاية الدستورية والقانونية في الحكم على الواقعة ومساءلة أعضائها، بحفظ التحقيق مع الفنان المتهم بالتطبيع والاكتفاء بفترة الإيقاف.

طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أغانيه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تحمل اسم «يلا بينا»، وذلك بعد قرار مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية بإلغاء إيقافه على خلفية اتهامه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأثار الفنان محمد رمضان جدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية بعد ظهوره مع عدد من الإسرائيليين فى إحدى الحفلات الخاصة بدبى واتهامه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.