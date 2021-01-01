عمرو دياب يوجه رسالة لـ راغب علامة: يا أنت يا لأ يا حبيبي

شارك الفنان عمرو دياب مقطع فيديو جديد له رفقة صديقة النجم اللبناني راغب علامة وذلك عبر صفحته علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر عمرو دياب وراغب علامة اثناء تواجدهما في الإمارات لإحياء حفلات العام الجديد، وعلق عليها قائلا: " يا أنت يا لأ يا راغب ‪‬???? مبسوط اني شوفتك ياحبيبي وسنة سعيدة عليك وعلينا جميعًا ❤️ @raghebalama".

وطرح النجم عمرو دياب اول امس أغنيته "محسود"، وهي تاسع أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ".

"محسود".. من كلمات تركي آل الشيخ وألحان خالد عز وتوزيع: عادل حقي، ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب، قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي، وطرح حتى الآن ثماني أغنيات هي، فاكرني ياحب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، و"عايز أعمل زيك"