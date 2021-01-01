ليلى بدران تقدم برنامج فن مشكل على راديو شعبى

تقدم المذيعة الشابة ليلى بدران برنامجا جديدا على محطة راديو شعبى FM 95 من الأحد إلى الثلاثاء الساعة التاسعة مساءً ولمدة ساعة وتغنى ليلى بدران تتر البرنامج من ألحان وتوزيع طه الحكيم.
ويتضمن برنامج فن مشكل برنامج فني شامل يتحدث عن جميع أنواع الفنون بداية من الدراما والسينما والمسرح والموسيقى بمختلف جوانبها، يناقش الأعمال الجديدة و والأعمال المتميزة في الفن القديم، بالأخص الأعمال التي احتوت علي الموسيقى الشعبية.
ويسلط البرنامج الضوء على الأحداث الفنية الحديثة والأعمال الفنية الجارى أنتاجها التي تحدث على مدار الساعة من المهرجانات المختلفة وأفلام سينمائية وأعمال درامية بالإضافة إلى مناقشة وعرض كل جديد في الإصدارات الموسيقية لنجوم الغناء الشعبي.
ويستضيف البرنامج نجوم الفن المختلفين ومناقشة أعمالهم، بالإضافة إلى صناع الموسيقى وصناع الدراما والسينما لمناقشة مختلف الأعمال الفنية، وتتضمن فقرات برنامج فن مشكل: تذكرتين سينما، مين هناك (فقرة لتسليط الضوء على النجوم الجدد)، لو كان ده حلم، جديدك إيه، إتنين إتنين، عروستي، الهوا هوانا.
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