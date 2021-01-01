فيديو نجوم سوريا في جنازة حاتم علي الحاشدة.. انهيار أبناءه و تيم حسن يحمل الجثمان

جنازة حاتم علي المخرج السوري الراحل شيعت منذ قليل في العاصمة السورية دمشق بحضور جمع كبير من أصدقائه ونجوم سوريا الذين تواجد العديد منهم وقدموا التعازي لأسرة المخرج الكبير.

جنازة المخرج السوري حاتم علي

حاتم علي المخرج السوري الكبير شيعت جنازته عصر اليوم من جامع الحسن بمنطقة أبو رمانة بسوريا، وشهدت الجنازة حضور العديد من نجوم ونجمات سوريا الذين حرصوا على وداع المخرج الراحل وإلقاء النظرة الأخيرة عليه قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة باب الصغير بسوريا، وقد حضر الجنازة كل من الفنانة شكران مرتجى، ومعتصم النهار، وسلافة معمار، وسلاف فواخرجي، وباسم ياخور، وسلمى المصري، وتيم حسن الذي حمل جثمان المخرج الراحل، وظهر حجم التأثر الكبير على النجوم الذين تواجدوا في الجنازة أثناء وداع المخرج والممثل الراحل، في وقت حضر كذلك العديد من محبيه.

معتصم النهار النجم السوري نشر على خاصية "الأستوري" عبر حسابه على "انستجرام" صور من الجنازة علق عليها برسالة أخيرة للمخرج حاتم علي قال فيها: "اليوم أنت في دمشقك أنت الآن تشم رائحتها التي كنت تقول لي في كل مرة ألقاك (ريحة الشام أجت) بحبك أستاذ بحبك من كل قلبي، وقلبي اليوم مكسور وما بعرف من بعدك كيف رح انكمل".

موعد عزاء المخرج حاتم علي في سوريا

عزاء المخرج حاتم علي من المقرر أن يبدأ غدا السبت 2 يناير وحتى يوم الاثنين وذلك حسب ما جاء البيان الذي نشره العديد من نجوم سوريا عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقام العزاء على مدار ثلاثة أيام بصالة الحسن، حيث تستقبل أسرته المعزيين من الرجال والنساء، وقد وصل جثمان حاتم علي إلى سوريا عقب انتهاء الإجراءات الخاصة بنقل الجثمان من مصر، وكان في استقباله العديد من أصدقائه تتقدمهم الفنانة سلاف فواخرجي وشكران مرتجي، وظهر حجم التأثر الواضح علي كل منهما، كما تواجد شقيق المخرج الراحل الذي القى عليه نظرة الوادع، كما ظهر أبناءه في حالة انهيار.

صدمة للنجوم بعد رحيل المخرج حاتم علي

وفاة المخرج حاتم علي شكلت صدمة كبيرة لمحبيه وأصدقائه في الوسط الفني الذين عبروا عن حالة الحزن التي يمرون بها بعد سماع خبر رحيل المخرج السوري، ونشر العشرات منهم رسائل تكشف عن الذكريات التي جمتعهم به وكذلك المحطات المهمة في مسيرتهم معه، وكان المخرج حاتم علي قد توفي الثلاثاء الماضي في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة، إثر أزمة قلبية حادة، ولدى حاتم علي ثلاثة أبناء هم غالية وغزل، وعمرو والأخير يعمل في مجال الإخراج مثل أبيه، بينما زوجته دوت الخليج الكاتبة والمحامية دلع الرحبي.