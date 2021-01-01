"الله معك يا حاتم"..الجمهور يودع حاتم علي في مشهد مهيب وينشدون "لا تسل عن سلامته"

جنازة حاتم علي المخرج السوري الراحل التي انتهت منذ دقايق شهدت حضور مهيب من قبل جمهور ومحبي وأصدقاء المخرج الكبير الذين هتفوا في وداعه بكلمات أغنية "لا تسل عن سلامته" تيتر مسلسه المهم "التغريبة الفلسطينية".

وداع حاتم علي بهتاف "لا تسل عن سلامته"

جنازة حاتم علي حظت بحضور كبير من من قبل زملائه وأصدقائه وكذلك محبي المخرج السوري الذي قدم خلال مسيرته الفنية الطويلة العديد من الأعمال الدرامية الناجحة والتي كانت سببا في اكتشاف العديد من النجوم، حاتم علي خرجت جنازته من مستشفى الشافي بسوريا، وشهدت لحظة خروج الجثمان هتافات من قبل المشيعين الذين هتفوا باسم المخرج الراحل وهو محمولا على الأكتاف، كما هتفوا بكلمات أغنية "لا تسل عن سلامته" تتر مسلسل "التغريبة الفلسطينية" الذي قام بإخراجه الراحل الكبير في عام 2004، وقد نشر الفنان طلال مارديني فيديو تشييع الجنازة، وعلق عليه قائلا: "هكذا ودعت دمشق حبيبها وعريسها ومبدعها رحمك الله أستاذ حاتم".

نجوم سوريا يودعون حاتم علي بكلمات مبكية

قصي خولي النجم السوري نشر كذلك فيديو عبر حسابه على "انستجرام" لجنازة المخرج حاتم علي، وأكد على دوره الكبير أثناء حياته في جمع نجوم سوريا، كما أشار أن رحيله كذلك كان سبب في أن يجتمع النجوم مرة أخرى فكتب قصي خولي: "الله معك يا أستاذنا يا حبيبنا ويا جامعنا بحياتك وبعد وفاتك الله يرحمك ويحسن اليك"، وحضر جنازة المخرج الراحل العديد من النجوم منهم الفنانة منى واصف، و خالد القيش، محمد قنوع، ووائل زيدان، وسحر فوزي، والفنان غسان مسعود، وأيمن رضا، والفنانة الكبير أنطوانيت نجيب، وميلاد يوسف، وسلافة معمار، والمخرج الليث حجو.

باسم ياخور نشر فيديو من جنازة المخرج الراحل عبر حسابه على "انستجرام" أكد من خلاله على حزنه لهذا الرحيل المؤلم فكتب: "في حضرة الغياب الموجع لا يبقى لدينا سوى الحنين والكثير من الذكريات. أمشي اليوم في وداعك قلبي يعتصر ألما. روح المبدع لا تغيب حتى لو رحل الجسد. وداعاً حاتم علي".

انهيار أسرة حاتم علي لحظة وصول جثمانه

عزاء المخرج حاتم علي من المقرر أن يقام غدا السبت وحتى يوم الاثنين وذلك حسب ما جاء البيان الذي نشره العديد من نجوم سوريا عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتستقبل أسرة الراحل المعزيين من الرجال والنساء، وقد وصل جثمان حاتم علي إلى سوريا عقب انتهاء الإجراءات الخاصة بنقل الجثمان من مصر، وكان في استقباله العديد من أصدقائه تتقدمهم الفنانة سلاف فواخرجي وشكران مرتجى، وظهر حجم التأثر الواضح علي كل منهما، كما تواجد شقيق المخرج الراحل الذي القى عليه نظرة الوادع، كما ظهر أبناءه في حالة انهيار.