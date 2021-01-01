عمرو دياب يستقبل العام الجديد بصحبة أبنائه وبحضور زينة عاشور و دينا الشربيني ..فيديو وصور

عمرو دياب يبدو أن هناك العديد من التغيرات التي يمر بها خلال هذه الفترة، فالنجم المصري ظهر في احتفالات رأس السنة والتي أقيمت في دبي بالإمارات العربية المتحدة بدون الفنانة دينا الشربيني التي تواجدت أيضا في دبي للاحتفال، ويأتي هذا وسط نشر أبناء النجم المصري ووالدتهم زينة عاشور العديد من الصور والفيديوهات لهما أثناء احتفالهم برأس السنة في دبي كذلك.

عمرو دياب يثير الجدل برسالة وداع لـ2020

عمرو دياب احتفل برأس السنة الميلادية أثناء تواجده في دبي حيث نشر فيديو على خاصية "الأستوري" عبر حسابه على "انستجرام" احتوى على رسالة وداع لعام 2020، أثارت جدلا واسعا واعتبرها البعض تكشف عن انتهاء علاقته بالفنانة دينا الشربيني بعد ارتباط دام لسنوات بينهما، عمرو دياب قال في رسالته: "سنة سعيدة عليكم، من دبي، مع السلامة 2020، أهلا 2021"، رسالة عمرو دياب نظر إليها بكونها يودع مرحلة في حياته وأن ارتباطه بدينا الشربيني بات من الماضي الذي لا ينظر إليه النجم المصري المهتم ببداية مختلفة مع العام الجديد.

عمرو دياب وابنائه يحتفلون برأس السنة في الإمارات

عمرو دياب وجدل رسالته لم يتوقف عند هذا الحد بل جاء ظهوره بدبي في الوقت الذي يتواجد فيه أبنائه من السيدة زينة عاشور هناك، ونشرت الأخيرة على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من فيديو من احتفالات رأس السنة في دبي، كما نشرت كل من ابنته كنزي وجنى، ونجله عبدلله عمرو دياب أكثر من فيديو كذلك عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي مما يؤكد تواجدهما في دبي ولقائهم بوالدهم، في إشارة واضحة أن النجم المصري عاد لعائلته بعد فترة طويلة من الابتعاد بسبب تواجد أبنائه خارج مصر.

دينا الشربيني تظهر مع سلمى ابو ضيف في دبي

دينا الشربني تتواجد دوت الخليج كذلك في دبي حيث ظهرت في صورة تجمعها مع الفنانة سلمى أبو ضيف التي نشرتها عبر حسابها على "انستجرام"، بينما لم تنشر دينا الشربيني الصورة أو تعلق عليها، وكان خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني قد أثار حالة من الجدل طوال الأسابيع الماضية حيث لم تظهر الفنانة المصرية مع عمرو دياب خلال في الأسابيع الأخيرة على الرغم من ظهورهما المتواصل فيما قبل معا في العديد من المناسبات الفنية التي يحضرها النجم المصري، وتزايدت الأخبار حول انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني على الرغم من محاولات بعض المقربين من النجم المصري لإنهاء الخلاف بينهما، والبعض اعتبر أن خطوة عمرو دياب الأخيرة وظهوره في دبي بمفرده تشير إلى أن محاولات الصلح وصلت إلى طريق مسدود، ولكن بعد ظهور دينا الشربيني في نفس المناسبة أشار آخرون إلى أنه ربما التقها ولكن دون نشر الصور، خصوصا وأن دينا تتمتع بعلاقة طيبة مع أبناءه جميعا، فيما لم تعلق الفنانة دينا الشربيني حتى الآن على الأزمة بينها وبين الهضبة على أي من حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

لقطات طريفة تجمع عمرو دياب و راغب علامة في دبي

عمرو دياب أثناء تواجده في دبي من أجل الاحتفال برأس السنة جمعه لقاء من الفنان راغب علامة ونشر النجم المصري عبر حسابه على "انستجرام" صورة لهما وعلق قائلا: "راغب علامة دائما أكون سعيد عندما التقي بك"، بينما أعاد راغب علامة نشر الصورة عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليها: "لحظات خاصة سويًا بعد عام صعب مع صديقي العزيز عمرو دياب مبروك على بعضنا النجاح.. ومبروك على ألبومك الجديد (يا انا يا لأ) شكرا لكل محبينا على دعمكم نحبكم"، راغب علامة أعاد كذلك نشر فيديو طريف على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" يجمعه مع النجم المصري يقول فيه: "كل عام وأنتم بخير، لقد التقيت بعمرو دياب وقلت له يا أنا يا لأ، مبروك ألبومك يا حبيبي، وكل سنة وانت طيب"، وقد نال الفيديو اهتمام كبير من جمهور النجمين، وقد أطلق عمرو دياب خلال الأخيرة الأخيرة ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" وحقق صدى واسع من قبل محبيه وجمهوره.