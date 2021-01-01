فن ومشاهير

هكذا ودع الحاضرون جنازة المخرج حاتم علي

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القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الصحفي أحمد الدرع صورة من قبر المخرج الراحل حاتم علي، والتي تم تشييعها صباح اليوم الجمعة بدمشق.

ووجد على قبر المخرج الراحل حاتم علي، بوكيه ورد مكتوب عليه "من قلب كل سوري داخل وخارج سوريا.. وداعا حاتم علي.. السلام لروحك"، وجاء ذلك من حاضرين الجنازة.

وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي، لحزن شديد عقب وفاة المخرج حاتم علي حيث دشن رواد المواقع هاشتاج قائلين "حاتم_علي لوداع المخرج السوري الراحل".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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