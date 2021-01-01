دنيا صلاح عبدالله تقدم برنامج فى حتة تانية للعام الثانى

تقدم الإعلامية الشابة دنيا صلاح عبدالله، برنامج «فى حتة تانية» عبر إذاعة ميجا إف إم، ابتداء من الأسبوع القادم الأول من شهر يناير؛ وذلك للعام الثانى بعد نجاحًا كبيرًا للبرنامج، الذي يذاع في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، أيام الأربعاء والخميس.
وتتضمن فقرات برنامج «فى حتة تانية» لـ دنيا صلاح عبدالله، فقرات الأبراج وفقرات ضيف فى حتة تانية وفقرات نجوم وفنانين ومطربين وشباب ناجحين فى حتة تانية.
وتوفى بالأمس سمير عبدالله شقيق الفنان الكبير صلاح عبدالله وعم المذيعه المتألقه دنيا صلاح عبدالله الذى وفاته المنيه أمس بعد صراع مع المرض.
وتفاعل الكثيرون من أصدقاء دنيا صلاح عبد الله، مع منشورها، داعين لعمها المتوفى بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أهله الصبر والسلوان، ويتغمد المغفور له بواسع رحمته.
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