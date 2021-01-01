نزيف في المخ.. ابن سيد زيان يدخل العناية المركزة في حالة حرجة

أعلنت إيمان -ابنة الفنان القدير الراحل سيد زيان- عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعرض شقيقها محمد، لنزيف في المخ، أدخله في غيبوبة، وأحتجز على أثره بالعناية المركزة في أحد المستشفيات.

وكتبت إيمان سيد زيان، عبر فيسبوك: «أسألكم الدعاء الكثير لأخى الوحيد محمد سيد زيان في الرعاية المركزة في غيبوبة .. الله يشفيه ويعافيه بقدرته وعظمته ويفوق بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب يارب يارب انت الشافي المعافي اتوسل إليك يارب يفوق بمعجزة من عندك يارب يا سميع يا مجيب يا مالك الملك يَاذَا الجلال والإكرام يا الله».

يذكر أن الفنان الراحل سيد زيان، قدم العديد من الاعمال الفنية الناجحة كان من بينها فيلم "المتسول"، و"ليلة ساخنة"، و"كروانة"، و"البنات والمرسيدس"، و"البيه البواب"، وغيرها.

رحل سيد زيان عن عالمنا قبل 3 سنوات، وبقيت أعماله شاهدة على مشوار من مشاوير الزمن الجميل، فزيان ولد في حي الزيتون بالقاهرة 1943 وتخرج في مدرسة الميكانيكا التي تخصصت في تخريج الأفراد المتخصصين في صيانة طائرات سلاح الطيران.