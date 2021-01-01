تعرض نجل الفنان الراحل سيد زيان لنزيف في المخ

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض نجل الفنان سيد زيان، لنزيف في المخ مما أدى إلى دخوله غيبوبة، وأعلنت عن ذلك ابنته إيمان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت قائله: "أسألكم الدعاء الكثير لأخى الوحيد محمد سيد زيان في الرعاية المركزة في غيبوبة.. الله يشفيه ويعافيه بقدرته وعظمته ويفوق بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب يارب يارب انت الشافي المعافي اتوسل إليك يارب يفوق بمعجزة من عندك يارب يا سميع يا مجيب يا مالك الملك يَاذَا الجلال والإكرام يا الله".

يذكر أن سيد زيان توفى منذ ثلاث سنوات.