تعليق نارى من لقاء الخميسي بعد تألق "أوسة" أمام النادي الأهلي

حرصت الفنانة لقاء الخميسي، على نشر صورتها علي الفيسبوك مع زوجها محمد عبد المنصف بعد تألقه أمام النادي الأهلي في مباراته مع وادي دجلة التي انتهت بالتعادل السلبي، وعلقت قائلة: عاش اوسه متألق كعادتك.
وسقط فريق الأهلي فى فخ التعادل أمام وادي دجلة، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السلام فى الجولة الخامسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وبدأ الأهلي بالضغط المتواصل علي لاعبي وادي دجلة فى وسط الملعب لإحراز هدف مبكر لإرباك صفوف وادي دجلة.
وهدد فريق وادي دجلة مرمي الأهلي بعد كرة عرضية رائعة من إسحاق يعقوبو لتصل منطقة الجزاء ولكن مرت من الجميع بغرابة شديدة فى الدقيقة 22 .
وجاءت عرضية من أحمد رمضان بيكهام من الطرف الأيمن شتتها دفاع وادي دجلة، وارتدت إلى معلول سددها لكن ارتطمت بدفاع وادي دجلة.
وتلقي صلاح محسن كرة عرضية متقنة من حسين الشحات ليقفز علي إثرها ويسددها برأسه قوية لتعالي فوق العارضة.
واعترض لاعبو وادي دجلة علي عدم احتساب ركلة جزاء بعد عرقلة من بدر بانون تجاه كالديرون قبل نهاية الشوط الأول.
وسدد أليو ديانج كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بدفاع الفريق ووصلت إلى معلول أرسلها عرضية من يسار منطقة الجزاء لكن شتتها الدفاع.
عرضية من حسين الشحات من الطرف الأيسر شتتها دفاع وادي دجلة، ارتدت إلى علي معلول سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة ببراعة.
كرة عرضية رائعة من علي معلول من الطرف الأيسر سددها صلاح محسن لكن تصديا رائعا من حارس مرمى وادي دجلة.
وسقط فريق الأهلي فى فخ التعادل أمام وادي دجلة، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السلام فى الجولة الخامسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وبدأ الأهلي بالضغط المتواصل علي لاعبي وادي دجلة فى وسط الملعب لإحراز هدف مبكر لإرباك صفوف وادي دجلة.
وهدد فريق وادي دجلة مرمي الأهلي بعد كرة عرضية رائعة من إسحاق يعقوبو لتصل منطقة الجزاء ولكن مرت من الجميع بغرابة شديدة فى الدقيقة 22 .
وجاءت عرضية من أحمد رمضان بيكهام من الطرف الأيمن شتتها دفاع وادي دجلة، وارتدت إلى معلول سددها لكن ارتطمت بدفاع وادي دجلة.
وتلقي صلاح محسن كرة عرضية متقنة من حسين الشحات ليقفز علي إثرها ويسددها برأسه قوية لتعالي فوق العارضة.
واعترض لاعبو وادي دجلة علي عدم احتساب ركلة جزاء بعد عرقلة من بدر بانون تجاه كالديرون قبل نهاية الشوط الأول.
وسدد أليو ديانج كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بدفاع الفريق ووصلت إلى معلول أرسلها عرضية من يسار منطقة الجزاء لكن شتتها الدفاع.
عرضية من حسين الشحات من الطرف الأيسر شتتها دفاع وادي دجلة، ارتدت إلى علي معلول سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة ببراعة.
كرة عرضية رائعة من علي معلول من الطرف الأيسر سددها صلاح محسن لكن تصديا رائعا من حارس مرمى وادي دجلة.
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