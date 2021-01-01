كتاب عن مسيرة حسين الجسمي مترجم لـ 4 لغات

أعرب حسين الجسمي عن سعادته الكبيرة وهو يحقق حلم السنوات بالوقوف والغناء في مدينته خورفكان، وقال في كلمته الذي تحدث بها أمام الجمهور قائلًا: "أقف اليوم أمامكم ولا يوجد ما يصف شعوري الحقيقي لأنقله لكم، شعور الإبن لكل أب وأم بيننا اليوم، شعور الأخ لكل شخص فيكم، شعور الصديق لجميع أصدقائي اللي معانا اليوم، شعور الفنان اللي تشرف بالوقوف على أعرق المسارح العالمية متنقلا بين مختلف القارات ناقلا رسالة فن راقية قائمة على التسامح والمحبة بين الشعوب باختلاف دياناتها وأعراقها وثقافاتها وانتماءاتها".

كما أضاف في كلمته: "بكل صراحة اليوم مشاعري وأنا أمامكم مختلفة تمامًا، والسبب ان الحلم اللي تمنيته في يوم تحقق بصورة لم أكن أتصورها، حلمي اللي راودني لأكثر من عشرين سنة، هو أن ألتقي بجمهوري على منصة في حبيبتي خورفكان فقط لا غير، ولكن تشاء الأقدار أن يتحقق أكثر مما تمنيت وحلمت وكل ذلك بتوفيق من المولى عز وجل ثم بفضل الإرادة التي تصنع المعجزات والعزيمة. جاء ذلك في ليلة تاريخية شهدتها مدينة خورفكان وأهلها في إستقبال إبنها البار سعادة الفنان حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة" مفتتحًا أولى الحفلات الغنائية في التحفة المعمارية الفنية الثقافية الراقية "مدرّج خورفكان"، ومستقبلًا العام الجديد 2021 على وقع إطلاق الألعاب النارية التي انطلقت بعد منتصف الليل وسط أجواء الفرحة الكبيرة. هذا ومن ضمن مفاجآت الحفل تم توزيع كتاب خاص على الجمهور الحاضر في المدرّج، تضمن باللغات الأربعة العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية، أبواب مختلفة من سيرة ومسيرة حسين الجسمي الناجحة عربيًا وعالميًا، الى جانب تفاصيل مشوّقة وجديدة تقدم في كتاب للمرة الأولى.

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