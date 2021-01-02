ميساء مغربي تحتفل بعيد ميلاد دنيا سمير غانم: أحلى وأطيب أخت

حرصت الفنانة "ميساء مغربي" علي تهنئة صديقتها النجمة دنيا سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. ونشرت ميساء مغربي صور تجمعهم سويا، وعلقت قائلة: " كل سنة وانتِ نجمة القلوب يا احلى وأطيب اخت فى الدنياHappy Birthday Doudou ????????♥️????". ويصادف اليوم 1 يناير عيد ميلاد دنيا سمير غانم و التي أتمت اليوم عامها الـ 36. كانت آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين ‏منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎ وشاركت دنيا سمير غانم غانم في مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها إيمي سمير غانم. المسلسل من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما. وفيما تعيش نيللي "دنيا سمير غانم" حياة الرفاهية في قصر فخم كونها ابنة رجل الأعمال الشهير والثري عبد الله "بيومي فؤاد"، تعيش ابنة عمها شريهان "إيمي سمير غانم" في حي فقير داخل منزل متواضع جدًا مع خالتها صباح "سلوى خطّاب

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