وفاة حماة آسر ياسين متأثرة بفيروس كورونا

أعلنت كنزي عبدالله -زوجة الفنان آسر ياسين- عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة والدتها السيدة سها، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقدم عدد من أصدقاء كنزي عبدالله -زوجة الفنان آسر ياسين- برقيات تعازي لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لوفاة والدتها، في ظل ترديد البعض أن سبب الوفاة هو الإصابة بفيروس كورونا.

وينتظر أن تقام صلاة الجنازة غدا السبت 2 يناير، بعد صلاة العصر من مسجد الإمام الشافعي والعزاء على المقابر بحضور أسرتها.

جدير بالذكر أن "آسر" حضر فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وكان ضمن الأقل حرصا بين نجوم المهرجان على ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.