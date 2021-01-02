ميريهان حسين تجهز لأغنية جديدة قريبا.. شاهد

نشرت الفنانة ميريهان حسين، صورة جديدة لها مع محمد رحيم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
و كتبت ميريهان حسين : مع العبقري محمد رحيم و احنا بنحضر اغنيتي اللي هاتسمعوها قريب ان شاء الله ، وقولنا ننزلكم فكرة لذيذة طلعت معانا و احنا شغالين هاتشوفوها كمان شوية.
وأحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.
ميريهان حسين ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).
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