فن ومشاهير

كورونا تمكن من الرئتين".. الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة للمشاهدين"

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - قرأ الإعلامي عمرو أديب، رسالة زميله وائل الإبراشي للمشاهدين والتي كشف فيها الأخير آخر تطورات حالته الصحية.

وجاء في رسالة الإبراشي، التي قرأها أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" "أنا ممنوع من الكلام بأمر الأطباء منذ أن حملني الإسعاف إلى  مستشفى زايد وحالتي الصحية صعبة".

وأضاف: "لقد تمكنت كورونا من جزء كبير من الرئتين ولكن الآن فقط بدأت حالتي تتحسن".

يذكر أنه تم نقل وائل الإبراشي الذي نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.

كشفت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل عن تحسن حالته الصحية وخروجة من غرفة العناية المركزة عقب سوء حالته منذ ساعات قليلة بسبب فيروس كورونا المستجد

وكان الإعلامي وائل الإبراشي قد تعرض لمضاعفات عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا