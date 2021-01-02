آسر ياسين ينعى والدة زوجته بكلمات مؤثرة

نعى الفنان آسر ياسين، والدة زوجته، سها إبراهيم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.
و كتب آسر ياسين عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : توفيت إلي رحمة الله تعالي حماتي الغالية والعزيزة مدام سها إبراهيم الوكيل، بعد وعكة صحية شديدة، برجاء الدعاء لها بالمغفرة وقراءة الفاتحة علي روحها الطاهرة.
وكانت كنزي عبدالله -زوجة الفنان آسر ياسين- قد أعلنت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة والدتها "سها"، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وقدم عدد من أصدقاء كنزي عبدالله -زوجة الفنان آسر ياسين- برقيات تعازي لها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، لوفاة والدتها، في ظل ترديد البعض أن سبب الوفاة هو الإصابة بفيروس كورونا.
وينتظر أن تقام صلاة الجنازة، غدا السبت 2 يناير، بعد صلاة العصر من مسجد الإمام الشافعي والعزاء على المقابر بحضور أسرتها.
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