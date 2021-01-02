نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك أحمد زاهر لـ"الفجر الفني": متخوفة من تجربتي فى "لؤلؤ".. وهذه نصيحة والدي أحمد زاهر عند عودتي للمجال "حوار" في المقال التالي

*بكون مبسوطة لما حد يقول الممثلة الشاطرة دي بنت أحمد زاهر.

*يسرا قدوتي فى مجال التمثيل وأتمنى العمل معها.

*أقدم شخصية "رغدة" فى "نسل الأغراب".

*تجربتي مع تامر حسني كانت جميلة ومميزة وأتمني تكرارها.

تربت فى عائلة فنية فوالدها النجم أحمد زاهر، غابت عن التمثيل منذ فترة طويلة بعد تقديمها أكثر من عمل مميز وهى مازالت طفلة صغيرة تبلغ من العمر ٦ سنوات وكان من أشهر أعمالها فى ذلك الوقت "عمر وسلمي" بجميع أجزائه مع الفنان تامر حسني، تعود إلى الشاشة من جديد من خلال مسلسل "لؤلؤ"، فى انتظار آراء الجمهور عن أدائها وموهبتها الفنية بهذا العمل، ولتحقق مقولة "ابن الوز عوام".

أجري "الفجر الفني" حوارا خاصا مع الفنانة الصاعدة ملك أحمد زاهر، لتفتح لنا قلبها وتحدثنا عن عودتها بتجربة مسلسل "لؤلؤ"، كيف ساندها والدها أحمد زاهر عند عودتها للتمثيل، من هو قدوتها فى المجال، وأمور كثيرة خاصة بها.

وإلى نص الحوار:

في البداية .. حدثينا عن تجربتك في مسلسل لؤلؤ ؟

أنا فخورة بهذه التجربة بشكل كبير جداً لأنها فى مسلسل به كوكبة من النجوم على رأسهم مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، وغيرهم من النجوم، كما أنني متخوفة جدا منها، لأنها هى عودتي لمجال التمثيل بعد فترة طويلة، وأتمني الدور ينل إعجاب الجمهور وفى انتظار آراء الجمهور وآراء النقاد ونجوم الفن.

كيف جاء ترشيحك للمشاركة في المسلسل ؟

الذى رشحني للدور هو المخرج محمد سامي لأنه إشراف على التأليف والإخراج فى المسلسل، وأنا كنت أتمني العودة للتمثيل بمسلسل قوي.

كيف استعددتي لشخصية "منة" التى تقديمها فى "لؤلؤ"؟

استغرقت وقت طويل قبل تصوير المسلسل فى المذاكرة وقراءة السيناريو كاملا، وبدأت أركز على تفاصيل الشخصية سواء فى طريقة ملابسها أو مشاعرها، فمنة شخصية هادئة تعاني من مشاكل داخلية ورغم أنها فتاة ثرية إلا أن ذلك لايظهر عليها لأنها لاتهتم بذلك فهى بسيطة فى نفسها، وتفكر فى مشكلتها ويظهر ذلك عليها من خلال طريقة كلامها وملابسها.

هل ملك قلقت من أن يقال إنها تمثل لأن والدها أحمد زاهر؟

كون والدي أحمد زاهر فهذا فخر لى وهو بالفعل ساعدني بشكل غير ملحوظ وهو إني ابنة أحمد زاهر فالمخرج محمد سامي يعرفني، وهذا سهل على الطريق بشكل كبير، ولكن هو لايذهب إلى أحد لكي يجعلني أمثل، فأنا أحب جدا أن يقال الممثلة الشاطرة هذه ابنة أحمد زاهر وفخورة بذلك، ولكن لاأحب أن يقال إنها تمثل لأنها ابنة أحمد زاهر.

كيف دعمك الفنان أحمد زاهر فى خطوة التمثيل مرة أخرى بعد غياب طويل ؟

كان يدعمني بشكل كبير فى اختيار الأدوار كما أنه دائماً يطمني حتى لا أقلق أثناء التصوير، فكان يذهب معى التصوير حتى إذا لم يكن عنده تصوير حتي أشعر بالأمان وأقدم أفضل ماعندي.

ماهي أهم النصائح التى قالها لك والدك بخصوص مجال التمثيل؟

أهم نصيحة قالها لى هو أنني مهما أكبر وأصبح نجمة كبيرة، أظل كما أنا متواضعة ولطيفة فى التعامل مع الناس، كما نصحني بالالتزام فى عمل وأنا أقدم دائماً أفضل ماعندي.

كيف كانت كواليس مسلسل "لؤلؤ" أثناء التصوير؟

الكواليس كانت جميلة ولطيفة بشكل كبير وكانت خالية من التوتر والقلق.

من قدوة ملك أحمد زاهر في مجال التمثيل غير والدها؟

قدوتي فى التمثيل الفنانة يسرا، فأنا أحبها بشكل كبير ومن الممثلين الذين انبهر بأدائهم أثناء مشاهدتهم.

ما الشخصية التى تتمني أن تقديمها خلال الفترة المقبلة؟

أتمني تقديم شخصية شريرة فأنا لم أجرب هذا النوع وأحب أنا أقدم دائما أدوار مختلفة وجديدة.

من النجوم الذين تتمني أن تعملي معهم خلال الفترة المقبلة؟

هناك العديد من النجوم أبرزهم يسرا، نيللي كريم، هند صبري، أسر ياسين، كريم عبد العزيز.

خضتي تجربة مميزة انتي وشقيقتك ليلي مع الفنان تامر حسني .. هل تتمني تكرار هذه التجربة ؟

بالفعل كانت تجربة مميزة وجميلة جدا وأتمني أن أكررها فالفنان تامر حسني فنان كبير وجميل.

ستخوضي رمضان القادم بمسلسل "نسل الاغراب" .. حدثينا عن تفاصيل دورك وما الذي حمسك لهذا العمل ؟

أقدم شخصية فتاة تدعى "رغدة"، والذى حمسني لهذا العمل هو من إخراج وتأليف محمد سامي، كما أن السيناريو عندما قرأته من أفضل الورق الذى كنت أقرأه عندما يعرض على والدي عمل فني، بالإضافة لوجود كوكبة كبيرة من النجوم أبرزهم أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، أحمد مالك وغيرهم، فأنا ضامنة أن هذا العمل سيحقق نجاحاً كبيراً، كما أن العمل صعيدي وأنا أحب هذه النوعية من الدراما.