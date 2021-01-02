نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف عن سبب إبرازها مؤخرتها: "أما بنعمة ربك فحدث" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل من جديد، بعد كشفها عن السبب الحقيقى لتعمد إبراز مؤخرتها، قائلة: ""أما بنعمة ربك فحدث".

وتسبب تعليق رانيا يوسف في الهجوم عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها البعض باسقاط آيات قرانية في غير محلها وبشكل ينافي احترام المقدسات الإسلامية.

جاء تعليق رانيا يوسف، السابق خلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس في قناة "الرشيد" الفضائية.