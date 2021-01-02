صور النجوم في استقبال 2021.. طليق أنغام يعود لأم أولاده ودرة تخطف الأنظار برومانسيتها

استقبل العديد من النجوم عام 2020 بالعديد من الصور المميزة التي جمعت بعضهم بأسرهم أو بأصدقاء مقربين لهم، وتنموا النجوم أن يصبح 2021 عام مختلف وسعيد على الجميع.

سميرة سعيد تجتمع مع أسرة الراحل إبراهيم يسري

سميرة سعيد احتفلت بقدوم عام 2021 بصورة استنثائية عبر حسابها على "انستجرام" والتي جمعت فيها كل من ابنها شادي والفنانة الشابة هنا إبراهيم يسري ووالدتها مها يسري، الفنانة سميرة سعيدة تجمعها علاقة قوية بأسرة الفنان الراحل إبراهيم يسري، وهي دائمة الدعم لأبنائه، وعلقت سميرة سعيد على الصورة التي نشرتها فكتبت : "ينتهي هذا العام مع أحبائي .. أتمنى للجميع سنة مباركة"، وكانت سميرة سعيد قد ساندت منذ أسابيع الفنانة الشابة هنا إبراهيم يسري بعد أن اطلقت فيديو كليب بعنوان "مانتاش بعيد".

درة تخطف الأنظار بصورة مع زوجها هاني سعد

درة احتفلت بعام 2021 بصورة مميزة مع زوجها المهندس ورجل الأعمال هاني سعد نشرتها عبر حسابها على "انستجرام"، درت علقت على الصورة وقدمت شكرها لكل محبيها الذين كانوا مساندين لها خلال عام 2020 والذي اعتبرته عام قاسي وصعب، ويبدو أن النجمة التونسية أرادت من صورتها التأكيد على أن ما يميز العام الماضي بالنسبة لها هو زواجها من هاني سعد: "كل عام وانتم بخير وصحة وراحة بال كانت سنة صعبة وقاسية واحيانا مؤلمة ولكن اود ان اشكر كل المحبّين على وجودهم جنبي وأتمنى لكم الخير من قلبي".

أحمد إبراهيم يلمح لعودته لزوجته في 2021

الملحن أحمد إبراهيم وطليق الفنانة أنغام نشر صورة عبر حسابه على "فيس بوك" تجمعه بزوجته الأولى وأبنائه، في إشارة اعتبرها البعض تشير لعودتهما، وعلق أحمد إبراهيم على الصورة فكتب: "2020 كانت الدرس وعام التصحيح، 2021 عام التعويض بإذن الملك الحق دعواتكم حبايبي..بسم الله توكلت على الله، وكل سنة وأنتم طيبين وفي صحة وستر ونجاح".

هدية مميزة من ريهام أيمن لزوجها الفنان شريف رمزي

ريهام أيمن الفنانة المصرية وزوجة النجم شريف رمزي احتفلت بعيد ميلاده واستقباله للعام الجديد بشكل مميز وتحديدا بعدما تم الإعلان عن إصابة الفنان المصري بفيروس كورونا، ونشرت ريهام أيمن أكثر من صورة تجمعها بزوجها وقدمت له هدية تحتوى على مجموعة كبيرة من المطهرات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، وعلقت عليها قائلة: "سنة جديدة سعيدة حبي شريف رمزي سنبدأ فصلًا جديدًا من حياتنا مثل هذا العام الجديد ... قد يمر هذا العام دون أي قلق! سنة جديدة سعيدة للجميع".

هنا شيحة تستقبل 2021 بصورة عائلية

هنا شيحة نشرت كذلك العديد من الصور العائلية عبر حسابها على "انستجرام" كما نشرت صورة تجمعها مع شقيقتها الفنانة حلا شيحة وابنائهما وعلقت هنا شيحة على الصور قائلة: (الصعود والهبوط) هذا ملخص عام 2020. ربما كانت واحدة من أصعب السنوات التي جعلتني أشعر بالامتنان لكل شخص في حياتي. لقد أعطتني الفرصة لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتي الجميلة ، للتعرف على القيمة الحقيقية للأشخاص الذين يعانون من المصاعب وتقدير كل وجود في حياتي لتعرف كيف أنها لا تقدر بثمن، كنت أعرف الأصدقاء الحقيقيين الذين سيلتصقون بي طوال الحياة مهما حدث! لقد كان عامًا صعبًا على مستوى العالم .. ومع ذلك ، فقد تعلمنا أن نحسب نعمتنا ودائمًا ما أحسب عائلتي مرتين ، دائرتي المقربة .. أنت الحياة بالنسبة لي. أتمنى لكم جميعًا 2021 سعيدة مليئة بالبهجة والحب".

راغب علامة يحتفل مع عائلته برأس السنة في دبي

راغب علامة نشر كذلك صورة تجمعه مع أسرته أثناء تواجدهم في دبي حيث ظهر مع كل من زوجته ونجليه وعلق راغب علامة على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "دعنا نعيش كل يوم بيوم ..يجب أن نستمتع ونقدر كل لحظة في الحياة أنا وعائلتي نتمنى لك 2021 مباركًا"، وكان الفنان راغب علامة قد نشر صورة كذلك تجمعه مع الفنان عمرو دياب في الساعات الأخيرة.