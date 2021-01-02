الفنانة فخرية خميس تعلن نجاح عملية استئصال الورم التي خضعت لها

فخرية خميس الفنانة العمانية كشفت تطورات وضعها الصحي بعدما خضعت لعملية جراحية في مستشفى مسقط بعمان خلال الساعات الماضية والتي تأتي ضمن رحلة علاجها من السرطان.

فخرية خميس تخضع لعملية استئصال الثدي

فخرية خميس نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة تحدثت من خلالها عن نتيجة العملية التي خضعت لها أمس الخميس 31 ديسمبر 2020، حيث أكدت الفنانة العمانية أن العملية قد نجحت وأنه تم استئصال بعض الغدد اللمفاوية والثديين بشكل كامل، كما شكرت فخرية خميس متابعيها وكل من دعا لها بالشفاء فكتبت: "متابعيني الكرام جزاكم الله خير على الدعاء والتواصل فديتكم الله يحفظكم لله الحمد والشكر تم إجراء بنجاح عملية استئصال الأورام وبعض الغدد الليمفاوية المصابة تحت الإبط وازالة الثديين بالكامل على ايدي الدكاترة الأعزاء في مستشفى مسقط الخاص".

فخرية خميس تخضع لفترة علاج جديدة

فخرية خميس وجهت الشكر كذلك لمستشفى مسقط لحرصهم واهتمامهم بحالتها، الفنانة العمانية أوضحت أنها قد تخضع لأكثر من جرعة جديدة للكيماوي والعلاج الاشعاعي والمناعي خلال الفترة القادمة فكتبت: "من باب الذكر اتقدم بالشكر الجزيل والامتنان لإدارة المستشفى على البادرة الطيبة في تقديم وتسهيل كل الاجراءات المتبعة في هكذا حالات وأكثر.. وللأمانة تلقيت اهتمام و عناية ورعاية من الفريق الطبي باكمله ومن ادراة المستشفى في تبني علاج الاستئصال دونما دفع أي مبالغ مادية وكثر الله خيركم ومن باب الذكر والشكر أيضا وثقتي الكبيرة في الكادر الطبي بالمركز الوطني للاورام بالمستشفى السلطاني، باذن الله تعالى سأستكمل معهم خطة العلاج كما بدأتها حسبما يرونه بعد اجراء الاستئصال الأخير وكما أخبرتني الدكتورة الغالية سعاد الخروصي سابقا بعد العملية ربما احتاج لجرعات كيماوي او البدأ في الاشعاع ومن ثم يتبعه العلاج المناعي".

فخرية خميس: "عانيت من المرض منذ 25 سنة"

فخرية خميس قد سبق وحصلت على جرعات كيماوي خلال الأسابيع الماضية ، وأوضحت في رسالتها الأخيرة أنها عانت منذ ما يقارب من 25 سنة من تأثير عملية سابقة في الثدي تسببت لها في ألم مستمر به فقالت: "للعلم سبق وبدأت في مستشفى السلطاني بأخذ 12 جرعة كيماوي بمعدل كل جرعة واحدة اسبوعيا ولمدة ثلاث شهور ولله الحمد والشكر النتيجة كانت فعالة ومرضية في صغر حجم الأورام، وللتوضيح كان يفترض أن أقوم باستئصال الأورام في المستشفى السلطاني وحسب خطة العلاج أن يتم ذلك لثدي واحد مع ازالة اورام الغدد الليمفاوية".

فخرية خميس أضافت: "ولكن وبما أن لدي مشكلة سابقة في الثدي الآخر منذ 25 عاما وكان اقتراحي أن يتم استئصالة في نفس الوقت بيد ان ذلك لا يتم في حالة الوقاية خاصة وأنه خالي من الأورام الخبيثة فقط ألم مستمرمنذ ذلك الحين وبعد أن عانيت سنين من اجراء عملية سابقة به وكان اقتراح مستشفى السلطاني أن لايتم ازالتة كشكل وقائي فقط وخالي من سرطان الجينات في الوقت الحالي .. لذلك كان الخيار أن ارتاح من الآلام...قمت بارادتي بالمواققة على استئصالة في مستشفى مسقط".