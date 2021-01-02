رانيا يوسف تتصدر أول تريندات 2021 بسبب تصريحاتها عن مفاتنها

تصدرت الفنانة رانيا يوسف، أول تريند خلال عام 2021؛ بعد تصريحاتها الأخيرة حول مفاتنها، بشكل مثير للجدل.
وقالت" مفاتني جميلة ومؤخرتي، وشفت نفسي قبل ما أطلع في المرايا وشفتها حلوة"، متسائلة: "ليه لما يكون عندي حاجة حلوة ما أظهرهاش، وأما بنعمة ربك فحدث".
وتابعت الفنانة: "اسمي بقى مهم ومثير للجدل، مش مؤخرتي أنا بس اللي بتثير، دي مؤخرات كل الفنانات، واللي مش عاجبه مايتابعنيش، وسقف الحرية عالي شوية مايتابعنيش".
وأضافت: "مشهد القبلة معايا ما بيكونش فيه مشاعر.. إزاي يكون فيه مشاعر وفيه ناس حواليا.. وجود الأشخاص حواليك مش بيديك شعور بالمشهد".
وأضافت: "مشهد القبلة معايا ما بيكونش فيه مشاعر.. إزاي يكون فيه مشاعر وفيه ناس حواليا.. وجود الأشخاص حواليك مش بيديك شعور بالمشهد".
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