أعلنت المخرجة الشابة منة البزاوي عن تم اختيار فيلمها "جدي الشقي" عن حياة الكاتب الكبير محمود السعدني واولاده في المنفى بمهرجان International Folklore بالهند في دورته الرابعة. الفيلم يتناول خلال 9 دقائق فترة عصيبة عاشها السعدني وهي فترة نفيه عن مصر بأمر من الرئيس السادات وظهر خلال الفيلم شهادات نجله اكرم السعدني وبناته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيلم جدي الشقي يشارك Folklore في الهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.