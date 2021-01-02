دنيا ماهر تكشف عن موعد طرح فيلم "بـ100 وش"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة دنيا ماهر عن الأعمال الجديدة التي تستعد لها خلال الفترة القادمة، وأعربت عن سعادتها بنجاح مسلسل بـ100 وش .

وقالت لـ"دوت الخليج الفني": نعمل حاليًا على فيلم بـ100 وش وسيطرح في عيد الفطر إن شاء الله،".