نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد داش لـ"الفجر الفني": هذا سبب مشاركتي في "ما وراء الطبيعة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد داش عن رأيه في مسلسل "الحرامي " الذي شارك فيه وعن دوره في مسلسل "ما وراء الطببعة" .

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال داش :"كانت فكرة المسلسل جديدة لأنه مسلسل قصير وعمرنا ما شوفناها في مصر بتتعمل والورق كان مكتوب بشكل حلو" مضيفًا: "إن قصة هتحصل في ١٠ دقايق ده كان تحدي كبير وحلو" .

وكشف عن سبب مشاركته في مسلسل (ما وراء الطبيعة) قائلًا: "طلب مني المخرج عمرو سلامة، دور ضيف فأكيد هعمله".

يذكر أن مسلسل "البرنس" آخر أعمال أحمد داش في رمضان 2020 وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، عبد العزيز مخيون، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث مسلسل " البرنس " حول محمد رمضان الذي يجسد شخصية "رضوان البرنس" ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم إدوارد، أحمد زاهر، محمد علاء، ريم سامي، أحمد داش، أحمد فهيم.