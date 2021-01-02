وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات ما بين: "ربنا يسعدكم . سنة جميلة عليكم ،ربنا يخليكوا لبعض ".
وشارك حسن الرداد في فيلم "توأم روحي" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عم الناس.. إيمي سمير غانم توجه رسالة رومانسية لزوجها في عيد ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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