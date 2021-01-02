عم الناس.. إيمي سمير غانم توجه رسالة رومانسية لزوجها في عيد ميلاده

وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات ما بين: "ربنا يسعدكم . سنة جميلة عليكم ،ربنا يخليكوا لبعض ".

وشارك حسن الرداد في فيلم "توأم روحي" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

وكان آخر أعمال الفنان حسن الرداد مسلسل عزمي وأشجان مع زوجته الفنانة ايمي سمير غانم وهو العمل الذي يحمل الطابع الكوميدى حول زوجين نصابين ويرتكبون عديد من المشاكل.