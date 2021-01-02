اجتماعات داخل "نت فليكس" لوضع تفاصيل مسلسل عمرو دياب الجديد

الشبكة ستتعاون لأول مرة مع المطرب عمرو دياب، الفنان الأفضل مبيعًا لألبوماته في الشرق الأوسط، والحائز على 7 جوائز "وورلد ميوزك أوورد" و 7 جوائز "أفريكان ميوزيك أوورد"، لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته، فيما لن يزيد المسلسل عن 15 حلقة على أقصى تقدير، وسيتم الإعلان عن صناعه خلال 50 يوما.

واقرأ أيضا: وقال أحمد الشرقاوي رئيس الإنتاجات العربية الأصلية في نت فليكس "على مدار أكثر من 30 عامًا من الإبداع الموسيقي والغناء، استطاع عمرو دياب في خلال رحلته الفنية أن يصبح ايقونة لمختلف الأجيال ليس فقط على الصعيد الفني ولكن على الصعيد الثقافي أيضا، فدائما تتطلع الأجيال إلى اختيارات عمرو دياب المتجددة في حفلاته وحملاته الدعائية والموضة وغيرها، مما يجعل تأثيره قويا على الأجيال الماضية، الحالية والقادمة. ونحن على ثقة أن هذا التعاون الجديد سيجعل الجمهور في غاية السعادة ليرى عودة النجم العالمي عمرو دياب من خلال هذا العمل الدرامي."

وأضاف النجم العالمي عمرو دياب : "أنا سعيد جدًا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسورًا من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدًا مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم بأكمله".

عمرو دياب قدم خلال مسيرته 4 أفلام سينمائية وهي على الترتيب، "السجينتان، العفاريت، آيس كريم في جليم، ضحك ولعب وجد ولعب"، فضلا عن عدد من المشاركات الأخرى بالتلفزيون، وينتظر أن يحصل عمله المقبل مع شبكة نت فليكس على نسب مشاهدة قياسية، من المتوقع أن يبدأ تصوير العمل الفني الجديد مطلع العام المقبل.