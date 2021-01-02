نشرت الفنانة ايمان العاصي البوستر الدعائي الخاص بمسلسلها الجديد "الدايرة"، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وأضافت: "التردد الجديد قناة "الحياة " تردد 12207 التاسعة مساء.. الاعادة : 1:00 ص 10:00 ص.. على " الحياة دراما " 11785 العاشرة مساء.. الاعادة : 9:00 ص 3:00 م.. ويعرض "الدايرة" غدا 2 يناير على قناة الحياة".
وينتمى مسلسل "الدايرة" لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة كل من أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشا، وغيرهم.
"الدايرة" تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا ويا رب يعجبكم.. إيمان العاصي تروج لمسلسل الدايرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.