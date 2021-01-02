كريم فهمي يهنئ علي معلول بعيد ميلاده

هنأ الفنان كريم فهمي، علي معلول بعيد ميلاده الـ31.
وكتب كريم فهمي، من خلال خاصيه الاستوري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "عيد ميلاد سعيد علولي".
واحتفل امس التونسي علي معلول نجم النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 31 حيث انه مواليد عام 1990 .
ويعد علي معلول أبرز المحترفين في الدوري المصري والذي حاز مكان كبير في قلوب جماهير النادي الاهلي بعد أداءه القوي والروح العالية التى يظهر بها في كل المباريات .
ونعرض لكم ابرز النقاط في حياة علي معلول :
- بدأ معلول حياته في ناشئين نادي الصفاقسي التونسي منذ عام 2001 وحتى 2009 وبعدها تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم
- لعب معلول مع النادي الصفاقسي التونسي 206 مباراة ونجح في تسجيل 40 هدف
-شارك معلول مع منتخب تونس الأوليمبي في أربعة مواجهات فقط وسجل هدف وحيد بينما شارك مع المنتخب الأول لبلاده في 57 مباراة دولية منذ 2013 وحتى الآن
- انضم معلول للنادي الأهلي في عام 2016 ولعب 143 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 39 لزملائه
- النادي الاهلى جدد التعاقد مع التونسي حتي صيف 2022
- نجح معلول في التتويج بطولة الدورى التونسي وكأس الكونفيدرالية ومع النادي الاهلي نجح في التتويج ب 4 بطولات دورى محلى وبطولتى سوبر وبطولة كأس بجانب بطولة دورى ابطال افريقيا الموسم الماضي .
- توج علي معلول بلقب افضل لاعب اجنبي في الدوري المصري موسم 2018-2019
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