اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل الدايرة على شاشة الحياة

يعرض اليوم السبت، مسلسل "الدايرة" على قنوات الحياة.

والتردد الجديد لقناة "الحياة" 12207، التاسعة مساء.. الإعادة : 1:00 ص، 10:00 ص.. على "الحياة دراما" تردد 11785، العاشرة مساء.. والإعادة : 9:00 ص، و3:00 م.

وينتمى مسلسل "الدايرة" لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة كل من أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشا، وغيرهم.

"الدايرة" تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى.