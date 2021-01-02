فارون دهوان يعلن ختام تصوير المرحلة الأولى من فيلم Jug Jugg Jeeyo

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أعلن النجم الهندي الشاب فارون دهوان، ختامه لتصوير مشاهد المرحلة الأولى من فيلمه الجديد المنتظر Jug Jugg Jeeyo.

ووفقا لموقع انديا توداي، فإن المشاهد الأولى من الفيلم، التقطت في عدد من المدن الهندية، بمشاركة ابطاله، رغم تعرض فارون وعدد من نجوم العمل للاصابة بكورونا.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من انيل كابو وكيارا ادفاني، ونيتو كابور.

