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فارون دهوان يعلن ختام تصوير المرحلة الأولى من فيلم Jug Jugg Jeeyo

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أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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أعلن النجم الهندي الشاب فارون دهوان، ختامه لتصوير مشاهد المرحلة الأولى من فيلمه الجديد المنتظر Jug Jugg Jeeyo.
ووفقا لموقع انديا توداي، فإن المشاهد الأولى من الفيلم، التقطت في عدد من المدن الهندية، بمشاركة ابطاله، رغم تعرض فارون وعدد من نجوم العمل للاصابة بكورونا.
ويشارك في بطولة الفيلم كل من انيل كابو وكيارا ادفاني، ونيتو كابور.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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