نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية محمد فراج في مسلسل "الملك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُشارك الفنان محمد فراج في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الملك"، ويُجسد خلاله دور الصديق المقرب لعمرو يوسف، وتتوالى الأحداث بينهما حتى يصير الأخير ملك الهكسوس، ومع تطور الأحداث يُحاول فراج قتل الفنانة ريم مصطفى.

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، وهو بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصري، محمد علاء، ريم مصطفى، محمد لطفي، أمير صلاح، باسل الزارو، معتز هشام، وتأليف خالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وهو من إنتاج سينرجي.

والمسلسل يشهد عودة الفنان عمرو يوسف للدراما التليفزيونية بعد غياب عامين، وكان آخر أعماله الدرامية مسلسل "طايع" الذي تم عرضه في رمضان 2018، وهو بطولة صبا مبارك عمرو عبد الجليل، أحمد داش، سهير المرشدي، مي الغيطي، أحمد عبد الله محمود، علي قاسم، سلوى محمد علي، رشد الشامي، محمود حافظ، تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج عمرو سلامة.