نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة السيناريست وحيد حامد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا منذ قليل السيناريست وحيد حامد عن عمر ناهز الـ77 عامًا بعد تدهور حالته الصحية ونقله لأحد المستشفيات،ومن المقررأن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وأعلن عن ذلك الخبر المخرج عمرو عرفة من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، حيث كتب

تغريدة قال فيه :"إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، الصدق و الأمانة والوطنية عناوين لا تفارق قلم وحيد حامد الله يرحمك يا أعز الناس، اسئلكم الفاتحة وحيد حامد".

والجدير بالذكر أنه تم تكريم الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انقضت فعالياتها مؤخرًا، وحصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا إلى جواره في بداية مشواره.