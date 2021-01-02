محمد سامي ينعي الراحل وحيد حامد

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أحمد جودة - القاهرة - نعت المخرج محمد سامي السيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد سامي صورة للسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلق قائلاً"الأستاذ وحيد حامد فى ذمة الله ادعوله بالرحمة والمغفرة".

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

وأن حامد كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.