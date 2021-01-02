نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محارب الظلاميين.. هكذا نعت نشوي مصطفي الراحل وحيد حامد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة نشوي مصطفي السيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت نشوي مصطفي صورة للسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلقت قائلة"البقاء والدوام لله.. الاستاذ سابنا.. صاحب القلم الحل والعقل المستنير، صاحب الفكر والرؤية ومحارب الظلاميين.. الف رحمة ونور عليك".

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

وأن حامد كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.